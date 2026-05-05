Заявление Минобороны России: 8-9 мая 2026 года объявляется перемирие, но с предупреждением

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации В.В. Путина, 8-9 мая 2026 года объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру.

Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая.

Вооружёнными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооружённые Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева.

Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась.

Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

