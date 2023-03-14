Заявление Минобороны России: зафиксирован полёт американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении Государственной границы Российской Федерации

Утром 14 марта т.г. над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полёт американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении Государственной границы Российской Федерации.

Полёт беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, с целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Американские власти вызвали посла России в Вашингтоне в государственный департамент, это связано с инцидентом с беспилотником над Чёрным морем.

Американские власти сообщили, что над Чёрным морем российский самолёт Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9. В свою очередь в Минобороны пояснили, что причиной падения американского беспилотника стало резкое маневрирование, а сопровождавшие его российские истребители вооружение не применяли.

«Мы вызываем российского посла, думаю, что эта встреча на высоком уровне … состоится сегодня после обеда», — цитирует РИА «Новости» Прайса. Американский чиновник подчеркнул, что представителю России вынесут «резкое неудовлетворение».

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12457575@egNews