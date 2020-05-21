Заявления на новые выплаты на детей необходимо писать правильно

МФЦ Североморска опубликовал топ-4 ошибок, которые семьи с детьми совершают при заполнении заявлений на выплаты.

Семьи с детьми по поручению Президента РФ получат денежные выплаты: на детей до 3 лет – по 5 тысяч рублей в течение трёх месяцев и на детей с 3 до 16 лет – 10 тысяч рублей единоразово. Уже подано больше 2,6 миллиона заявлений, многие из них написаны с ошибками.

Топ-4 ошибок выглядят так:

1. В заявлении на выплату на ребёнка до 3 лет семьям, у которых есть или было право на материнский капитал, в качестве заявителя нужно указывать владельца сертификата (чаще всего указывают другого родителя или вообще ребёнка - что не правильно).

2. В заявлении нужно указывать номер расчётного счёта из 20 знаков, а не номер карты, который нанесён на её поверхность, он не подходит для перечисления выплаты.

3. В заявлении нужно писать номер записи акта о рождении - это десятая строка в свидетельстве о рождении, на ней написано «составлена запись акта о рождении» и далее номер, который и нужно вводить (многие родители указывают номер и серию свидетельства о рождении - это неправильно).

4. Часто встречаются опечатки при заполнении имени ребёнка или даты его рождения - это не позволяет провести необходимую идентификацию.

Заявление на выплату на детей до 3 лет: gosuslugi.ru/395593/1

Заявление на выплату на детей от 3 до 16 лет: posobie16.gosuslugi.ru/

МФЦ напоминает, что заявления необходимо подать до 1 октября 2020 года.