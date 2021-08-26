Заявления на выдачу разрешений для охотников примут в МФЦ по предварительной записи

Состоялось рабочее совещание Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области с представителями Многофункциональных центров (МФЦ) региона по вопросам выдачи разрешений в осенне-зимнем сезоне для охоты на боровую, болотно-луговую, водоплавающую дичь и пушных животных.

В связи с сохранением угрозы распространения на территории Мурманской области COVID-19, а также в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции прием заявлений и выдача разрешений министерством и МФЦ региона будет осуществляться строго по предварительной записи.

Режим работы МФЦ региона можно уточнить на официальном сайте.

Полная информация о выдаче разрешений, включая график работы, размещена на официальном сайте регионального Минприроды.