Займы, маленькие налоги, вакансии - поддержка предпринимателей в Заполярье

С завтрашнего дня предприниматели Мурманской области смогут подать заявки на займы в НМК «ФОРМАП» с хорошими условиями: до 1 млн рублей на два года под 1% для пострадавших сфер бизнеса. Сегодня замгубернатора Ольга Кузнецова рассказала о запуске региональной поддержки малого и среднего бизнеса в Мурманской области.

Она отметила, что для предпринимателей предусмотрено снижение ставки по УСН по системе «доходы минус расходы» до 5%, на доходы - до 1%. Проект закона уже сформирован и будет внесён в Думу.

На площадке центра занятости формируется список вакансий для трудоустройства безработных.

Онлайн-поддержка бизнеса осуществляется на портале центра поддержки предпринимательства, где открыт раздел «Вопрос-ответ».