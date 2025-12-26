ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУКошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались картофель, морковь и репчатый лук
ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУ

Займы с просрочками – это обычные микрозаймы, по которым заёмщик не смог вовремя внести платёж, и в результате образовался долг. Часто это происходит из-за временных финансовых трудностей или просто по забывчивости. Когда платёж просрочен, кредитор начисляет штрафы и пени, увеличивая общую сумму долга. Это может быстро привести к ситуации, когда, помимо основной суммы займа, нужно выплачивать ещё и значительные проценты.

КАК РАБОТАЮТ ССУДЫ С ПРОСРОЧКАМИ

Обычно займы с просрочками выдают микрофинансовые организации (МФО) или банки, но условия для должников у них строже. Процентные ставки для таких заёмщиков, как правило, выше, чем для тех, кто платит вовремя.

Заёмщикам с долгами сложнее получить новые кредиты. Но иногда это возможно, если:

  1. У заёмщика хорошая кредитная история по другим, уже выплаченным займам.
  2. Заёмщик готов предоставить гарантии или залог.
  3. Заёмщик согласен на микрозайм или кредит с высокой ставкой, которые считаются более рискованными для кредитора.

МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ ЗАЙМ ЧЕРЕЗ ВЫБЕРУ.РУ

Это популярный финансовый онлайн-сервис, где собраны разные предложения по кредитам, займам и другим продуктам от банков и МФО. На Выберу.ру можно найти разные варианты кредитов, но возможность получить займ с просрочками зависит от конкретной политики кредитора. Большинство организаций, представленных на сервисе, оценивают кредитную историю заёмщика, наличие текущих долгов и другие факторы.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ

  1. Кредиторы могут отказать заёмщикам с большими просрочками. Если у вас есть непогашенные долги или серьёзные просрочки по другим кредитам, скорее всего, в новом займе вам откажут.
  2. Микрозаймы с просрочками. Некоторые МФО могут быть более лояльными к должникам и предлагать им новые займы, несмотря на имеющиеся долги. Но такие займы обычно выдаются под более высокие проценты и на менее выгодных условиях.
  3. Проверка кредитной истории. Когда вы подаёте заявку через Выберу.ру, кредитор почти всегда проверяет вашу кредитную историю. Наличие просрочек в ней может стать препятствием для получения займа на обычных условиях.
  4. Пересмотр условий. Если у вас были просрочки, но вы их закрыли или работаете над улучшением своей кредитной истории, отдельные организации могут предложить вам более выгодные условия.

Если вы планируете брать новый займ, несмотря на просрочки, важно трезво оценить риски: высокие проценты, штрафы и пени могут значительно увеличить сумму долга. Перед подачей заявки на займ с просрочкой на Выберу.ру убедитесь, что сможете его выплатить.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ. 

 

 

 

ООО «Выберу.ру»

ИНН 9725036321

ОГРН 1207700339549

2VfnxyQPGty

