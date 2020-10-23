Здание ДЮСШ в ожидании реконструкции

Глава ЗАТО Владимир Евменьков осмотрел помещения Детско-юношеской спортивной школы № 1 во время еженедельного объезда.

Здание на улице Саши Ковалёва, 4 было передано ДЮСШ-1 в процессе реорганизации. Прежде чем воспитанники школы начнут там заниматься, предстоит проделать большую работу – привести в порядок помещения.

- Уже переоборудован зал для занятий боксом, в прошлом году было заменено освещение в большом спортивном зале, но очевидно, что самому помещению необходима полная реконструкция. Модернизировать нужно и систему вентиляции. Это важные условия, без которых проводить тренировки в здании нельзя, поэтому пока воспитанники ДЮСШ - 1 занимаются на базе школ ЗАТО. Понимая, что проведение обозначенных работ требует больших финансовых вложений и без помощи области не обойтись, в ближайшее время начнём подготовку проектно-сметной документации. Положительный опыт участие в госпрограммах на условиях софинансирования у Североморска есть, - рассказал глава муниципалитета Владимир Евменьков.

Все проблемные вопросы глава детально обсудил с руководством и тренерами спортшколы. Приятный момент встречи – вручение сертификата на приобретение экипировки для лыжников - более 150 тысяч рублей. Выделение этой суммы стало возможным, благодаря совместной работе с Управлением культуры, спорта, молодёжной политики и международных отношений администрации ЗАТО.

В начале месяца новую командную форму уже получили североморские пловцы. Как отметил Владимир Евменьков, единый официальный стиль спортсменов – это важно. У нас сильные сборные, которые прославляют родной город на соревнованиях различного уровня и хотят, чтобы все знали, что они – из Североморска.