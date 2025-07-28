Здание ПИНРО в Мурманске является объектом культурного наследия

Известное многим мурманчанам здание Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича (ПИНРО) является объектом культурного наследия регионального значения. Кирпичное 5-этажное здание площадью 3966,6 кв. метров, включая подземный этаж, расположено по адресу: г. Мурманск, улица Академика Книповича, 6.

«Здание ПИНРО было поставлено на государственный кадастровый учёт в 2012 году. Всего на сегодняшний день в Едином государственном реестре недвижимости учтено 124 объекта культурного наследия регионального значения и 7 – федерального значения, находящихся на территории Кольского Заполярья. Регистрация объектов культурного наследия в едином реестре недвижимости способствует сохранению исторических зданий, памятников архитектуры и искусства», - сказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, Полярный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии был основан в Мурманске в 1934 году. Институт вёл поиски сельди в придонных слоях открытых районов Баренцева моря, изучал возможности развития дрифтерного промысла и развернул исследования по определению сырьевой базы тралового промысла в Баренцевом море.

В годы Великой Отечественной войны ПИНРО был эвакуирован в Архангельск и проводил исследования в прибрежных районах Белого и восточной части Баренцева морей. После реэвакуации в 1944 году исследования Баренцева моря были возобновлены. Важнейшей задачей в послевоенные годы стало изыскание новых районов тралового и сельдяного промысла и обеспечение промыслового флота устойчивой сырьевой базой. С этой целью были проведены исследования в районе Исландии и в Норвежском море, где в дальнейшем получил развитие круглогодичный промысел сельди. Одновременно с ихтиологическими работами проводились исследования в области океанологии, гидрологии, гидрохимии, рельефа дна и планктона. Институт внес большой вклад в создание методики долгосрочного прогноза рыбных запасов и условий промысла, а также во внедрение гидроакустических методов поиска рыбы.

За годы существования учреждения в нём работали многие выдающиеся учёные, которые внесли значительный вклад как в отечественную, так и в мировую рыбохозяйственную науку. Среди них:

Маслов Николай Антонович - доктор биологических наук, ихтиолог, автор более 60 научных работ, работал в ПИНРО с 1934 по 1965 годы. Он основал системы промыслового прогнозирования для Баренцева моря, разработал концепцию влияния промысла на запасы донных рыб и организовал учетные съемки. Его именем названо судно ПИНРО;

Юданов Иван Григорьевич - кандидат биологических наук, ихтиолог, автор около 80 научных работ, один из инициаторов использования гидроакустики для поиска сельди, участник морских экспедиций, работал в ПИНРО с 1937 по 1971 годы. Как специалист по биологии и промыслу сельди, он обосновал круглогодичный промысел атлантическо-скандинавской сельди в Норвежском море и открыл в 1960 году скопления сельди на банке Джорджес.

ПИНРО долгое время не имел в Мурманске собственного здания и до начала 1950-х годов располагался на первом этаже Мурманского мореходного училища им. И.И. Месяцева по улице Шмидта, 19.

Технический проект здания был разработан Ленинградским отделом Всесоюзной проектной конторы «Пищепромпроект» и утверждён в феврале 1947 года. Центральная часть и правое крыло здания были построены в 1952 году, а строительство левого крыла уже велось с 1965 по 1968 годы.

«Здание института было принято на государственную охрану в 1985 году. Создание единой информационной системы облегчает доступ государственных органов, учёных и общественности к данным об объектах культурного наследия. Это упрощает процесс изучения истории региона и разработки мер по охране памятников», - отметил первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин. Внесение сведений об объектах культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости является важным инструментом сохранения национального достояния и защиты историко-культурного наследия нашей страны. Информация об объекте доступна на портале «Национальная система пространственных данных» https://nspd.gov.ru.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.