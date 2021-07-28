Здание «Русалочки» можно спасти за счёт укрепления изнутри деревянной конструкции стальным несущим каркасом

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат вчера провёл заседание проектного офиса, на котором обсудил с экспертами дальнейшие этапы реконструкции уникального здания бывшей гостиницы «Русалочка» в Мурмашах.

Напомним, деревянное строение 1938 года постройки, которое напоминает сказочный терем, давно стало одним из неофициальных символов Мурмашей. В 90-х гостиница, с которой начиналась история посёлка, была приватизирована, а впоследствии и законсервирована. При этом, без должного ухода и заботы уникальное деревянное строение ветшало.

Весной этого года губернатор региона Андрей Чибис поддержал идею восстановления символа Мурмашей. Здание было выкуплено у частного владельца и перешло в собственность муниципалитета. Тогда же по заданию администрации Кольского района строение обследовали эксперты специализированной организации ООО «Проектный комплекс Интеграл» из города Магнитогорск, которые вынесли обнадеживающее заключение. «Русалочку» можно восстановить, причём сохранив уникальный облик. безопасную эксплуатацию.

- Хочу поблагодарить «Единый волонтёрский центр Мурманской области» и его руководителя Евгению Чибис, - отметил Александр Лихолат. - Именно при их поддержке с 16 по 19 июня в Мурмашах прошёл фестиваль «Том Сойер Фест», который собрал более 400 неравнодушных людей со всего региона. На протяжении трех дней волонтеры проводили генеральную уборку здания, вывезя из помещений более 100 кубических метров строительного и бытового мусора, который накопился за годы простоя здания.

После, в целях обеспечения безопасности жителей посёлка, и в особенности детей, а также для обеспечения сохранности объекта до момента начала непосредственной реконструкции и недопущения актов вандализма, строение вновь законсервировали. Помимо этого, было принято решение о строительстве временного ограждения вокруг здания, а также установки круглосуточного видеонаблюдения за объектом.

- Прошу жителей Мурмашей с пониманием отнестись к данным мероприятиям. Для нас важно обеспечить безопасность для людей, особенно детей, а также сохранность самого здания, - подчеркнул глава районной администрации.

Параллельно велась работа по разработке технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию бывшей гостиницы. На эти цели из бюджета Кольского района было выделено 6,2 млн рублей на. В настоящий момент проводится аукцион по определению подрядной организации, которая до конца 2021 года должна будет и разработать данный проект.

Перед будущим исполнителем работ ставится жёсткое условие – сохранить существующий вид исторического облика здания. Для сохранения деревянного фасада бывшей гостиницы эксперты специализированной организации ООО «Проектный комплекс Интеграл», которые изначально и проводили инструментальное обследование «Русалочки», рекомендовали укрепить его изнутри незаметными металлическими конструкциями.

При реконструкции на этот внутренний каркас ляжет основная нагрузка, что позволит в дальнейшем произвести ремонт и перепланировку внутренних помещений здания с применением любых современных материалов. При этом внешний облик здания сохранит свою уникальность и самобытность.

Немаловажно и то, что даже в случае замены отдельных деревянных элементов внешних стен при реконструкции будут использованы точно такие же природные материалы, которые при необходимости будут искусственно состарены реставраторами. Для внутренней отделки помещений также планируется применять материалы из натурального дерева, в т.ч. с и использованием ценных пород, сообщает администрация муниципалитета.

- Мы обсуждаем сегодня с мурмашинцами и жителями области концепцию дальнейшего использования данного здания. Одно из предложений, которое устраивает практически всех – областной молодёжный центр - современный арт-комплекс, с рестораном, галереями для выставок и уютными пространствами для встреч творческой молодёжи. В таком виде гостиница, несомненно, привлечёт потенциальных туристов и станет ещё одним «центром притяжения» посёлка. Я обязательно буду информировать жителей посёлка Мурмаши о ходе реализации данного проекта, подвел итоги Александр Лихолат.