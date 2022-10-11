Здесь дают не только теорию, но и практические навыки - губернатор и командующий Северным флотом посетили мотострелковую бригаду, где проходят подготовку мобилизованные северяне

Сегодня губернатор Мурманской области и командующий Северным флотом Александр Моисеев посетили расположение и полигон отдельной мотострелковой бригады в Печенгском округе. Сейчас там идёт подготовка северян, призванных в рамках частичной мобилизации. Цель посещения – убедиться, что военнослужащие обеспечены всем необходимым: обмундированием, экипировкой, вооружением; а их размещение и обучение организованы на достойном уровне.

«Здесь настоящие мужчины. У них настоящий боевой настрой. Хочу сказать огромное спасибо ребятам и их семьям, которые могут ими гордиться. Здесь все обустроено на достойном уровне. Отмечу, что мы разбираемся с каждым сигналом и вопросом. Важно, что оказывается комплексная помощь и поддержка от правительства, Северного флота, муниципалитета, предприятий. Отдельно выделю работу инструкторов, которые имеют серьёзный боевой опыт. Ребята высоко оценивают уровень подготовки. Здесь дают не только теорию, но и практические навыки», – отметил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Александр Моисеев сообщил, что в воинских частях проводится плановая и регулярная работа, направленная на организацию качественного уровня подготовки.

«Сегодня по просьбе губернатора мы проверили условия, в которых находятся мобилизованные северяне. С гордостью отмечу, что ребята, которые в ближайшее время отправятся выполнять задачи в составе наших соединений – высокомотивированные бойцы, с четкой гражданской позицией. Они хотят защитить Родину, народ, свою семью», – подчеркнул командующий Северным флотом.

Фото: https://gov-murman.ru