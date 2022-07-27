Здесь по-настоящему заметна положительная динамика - губернатор Андрей Чибис проверил ход ремонтных работ в Заполярном

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис с рабочим визитом посетил Печенгский муниципальный округ. Глава региона осмотрел ход ремонта общественных территорий, а также социальных объектов в Заполярном.

На дворовых территориях по адресам: ул. Мира, дома №№ 6, 8, 10, 12 и ул. Юбилейная, дома №№ 5, 9 подрядная организация уже демонтировала бордюрный камень и асфальтовое покрытие, также распланированы участки, подлежащие отсыпке и выравниванию.

В прошлом году в Заполярном было создано новое общественное пространство «Тропа здоровья» – спортивно-пешеходный маршрут в окрестностях городского озера, оборудованный различными площадками для отдыха и занятий спортом, дрессировки животных, игровыми и видовыми зонами. Как пояснил глава муниципального округа Андрей Кузнецов, техническая готовность объекта высокая. На данный момент осталось установить сцену, видеонаблюдение, осуществить монтаж покрытия на детских и спортивных площадках.

Глава региона также проконтролировал ход работ в главном культурно-досуговом центре Заполярного – ДК «Октябрь». В прошлом году был разработан эскизный проект реконструкции учреждения. В этом приступили к разработке проектно-сметной документации. Обновление входит в программу социально-экономического развития Печенгского округа, разработанной руководством муниципалитета и правительством Мурманской области совместно с компанией «Норникель». Кроме того, сделан ремонт кафетерия и закуплено новое оборудование. В 2022 году в здании проводится капитальный ремонт системы вентиляции и дымоудаления.

Андрей Чибис отметил, что город преображается, становится все более комфортным и удобным.

«Здесь по-настоящему заметна положительная динамика. Качественно меняются общественные пространства, создаются новые места для отдыха и занятий спортом. Городская среда ощутимо влияет на настроение людей, принципиально важно, чтобы она была комфортной, безопасной и отвечала запросам наших граждан», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году Заполярный вошёл в число первых участников масштабной программы ВЭБ.РФ «5 шагов для городов». Это позволит муниципалитету реализовать проекты, направленные на качественные и быстрые изменения городской среды.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/