Мурманская область. Арктика (16+)09.10.25 11:00

«Здесь поддерживают будущих мам»: заполярные предприниматели снижают цены на товары и услуги для беременных северянок

Комитет по развитию женского предпринимательства регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» поддержал предложение правительства Мурманской области об установлении заполярными предпринимателями сниженных цен на товары и услуги для беременных северянок. К акции уже присоединились многие торговые точки – определить их можно по специальной метке «Здесь поддерживают будущих мам», размещённой на входной группе.

Как пояснила уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Марта Говор, инициатива приурочена к Дню беременных в Мурманской области. Напомним, в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш» принято решение о закреплении этого тематического дня в Кольском Заполярье. В течение календарного года мероприятия будут проводиться два раза – 7 апреля и 7 октября.

«В период беременности женщине крайне важны забота и поддержка. Причём, не только от близких, но и со стороны государства и общества. Очень приятно, что предпринимательское сообщество Мурманской области с готовностью откликнулось на нашу инициативу. Немаловажно, что скидки будут предоставляться не только непосредственно в Дни беременных, но и на постоянной основе. Уже сейчас мы понимаем, что количество предпринимателей, готовых поддержать акцию, увеличится. Торговых точек, где беременные северянке смогут получить дополнительную скидку, будет больше – не только в Мурманске, но и в других муниципалитетах региона», – подчеркнула Марта Говор.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554844/#&gid=1&pid=2

