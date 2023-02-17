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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.23 17:15

Здесь создаётся будущая экономика России: Алексей Чекунков о Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений

Сегодня перед первым заседанием рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктической зоны РФ глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и губернатор Андрей Чибис осмотрели Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.

«Принятые правительством решения по поддержке проекта и в части организации территории опережающего развития в Мурманской области, и в части возможности наделения статусом резидента «ТОР» подрядных организаций оказали позитивный эффект на экономику Мурманской области. Правительству Российской Федерации приходилось принимать сложные решения для того, чтобы поддержать этот проект: и в части организации территории опережающего развития в Мурманской области, и в части возможности наделения статусом резидента «ТОР» подрядных организаций. Это решение оказало позитивный эффект на бюджет Мурманской области. ЦСКМС – один из якорных проектов, ради которого принят план развития Северного морского пути», – подчеркнул Алексей Чекунков.

В совокупности за 20 лет изделия, которые будут произведены, производственные мощности, возведенные «НОВАТЭКом» в Белокаменке, а также прибыль компании «НОВАТЭК» принесут в бюджет Российской Федерации более 200 млрд долларов.

«Здесь создаётся будущая экономика России. Компания прошла пандемию, все сложности 2022 года и сейчас готовит первую линию завода к отправке с планом произвести первые объёмы сжиженного природного газа уже в этом году. Мы понимаем ради чего раскатываем Северной морской путь. Для меня это самый важный вывод, когда целимся на 80 млн тонн в 2024 году и на 200 млн тонн в 2030 году. Это те сооружения, которые оправдывают инвестиции правительства Российской Федерации и внебюджетных организаций, а также работу по всему протяжению Северного морского пути от Мурманска до Владивостока», – сообщил глава Минвостокразвития.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Алексей Чекунков подчеркнул, что мировой энергетический баланс претерпевает изменения в части генерации электроэнергии. Большую роль играют возобновляемые источники энергии: солнце, ветер.

«Но энергетика крупных стран всё больше и больше завязана на газ, а он есть далеко не у всех. И всё больше природного газа доставляется по морю. Пионером этого бизнеса стал «НОВАТЭК». Счёт будет идти на десятки заводов, которые будут питать энергетику для миллиардов людей в следующие 100 лет», – заключил Алексей Чекунков.

Андрей Чибис подчеркнул, что это высокотехнологичное производство, которому может позавидовать любая страна мира.

«Это будущее и экономики России, и дополнительный вклад в экономику Мурманской области. А также – это возможности для ребят, которые сегодня учатся в школе, колледже, университете – реализовать себя. Высокотехнологичное инновационное производство, не имеющее аналогов в России, сегодня работает в Мурманской области. И число таких уникальных объектов будет только расти. А это сигнал для молодежи: не обязательно куда-то уезжать, все возможности для карьерного роста и профессионального развития есть в Мурманской области», – отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что такие производственные мощности могут позволить выпускать и другие проекты.

«Коллеги прогрессивные, современные, они находятся в постоянном обсуждении: что ещё можно выпускать на этой производственной площадке, ведь она уникальна», – заключил губернатор.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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