«Здоровая семья»: в Апатитах реализуется цикл спортивных мероприятий

В рамках реализации социальной практики «Здоровая семья» в Апатитском центре социального обслуживания населения в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних проходит ряд спортивных мероприятий «Мы за здоровый образ жизни», цель которых – популяризация активного отдыха и здорового образа жизни среди юных северян.



В рамках цикла подопечные центра посещают футбольные тренировки на стадионе апатитской спортивной школы «Олимп», где тренер проводит для них разминку и обучает основным приёмам ведения мяча. Также ребята регулярно устраивают импровизированные соревнования на школьной площадке, чтобы продемонстрировать свои лучшие результаты в отжимании и подтягивании.



Для самых маленьких организованы занятия в спортзале, где они осваивают азы игры в бадминтон, баскетбол и другие подвижные дисциплины., сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru