Здоровье и бизнес: в Мончегорске состоялась очередная встреча женского клуба «ДаМы Успешные»

17 июля в Мончегорском кадровом центре прошла июльская встреча участников женского клуба «ДаМы Успешные», посвящённая важной теме — школе здоровья. Ведь именно здоровье является основой всего: карьеры, семейной гармонии и общего благополучия каждой женщины.

Как сообщает vk.com/wall-204180295_5690, главным спикером мероприятия стала Инна Соболевская — вдохновляющий пример успешной самореализации. После периода безработицы она сумела создать собственный бизнес благодаря поддержке службы занятости населения.

Сегодня Инна делится своим опытом, представляя проект развития двух направлений фитнеса: «Йога в гамаках» и «Мягкий фитнес», запущенных совместно с Александрой Шиловской, также участницей клуба.

На мероприятии подтвердилась главная идея клуба: каждый человек способен изменить свою судьбу и реализовать себя профессионально.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/528941/#&gid=1&pid=1