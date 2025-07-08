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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.25 16:00

Здоровье мурманчан в приоритете: задан новый вектор корпоративной заботы

В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в городе Мурманске на 2025–2030 годы» состоялась рабочая встреча, призванная заложить фундамент корпоративной заботы руководства о сотрудниках.

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ГОАУЗ «Мурманский областной медицинский центр» объединили усилия с комитетом по социальной поддержке и охране здоровья администрации города Мурманска, чтобы разработать инновационную корпоративную программу по укреплению здоровья сотрудников городской администрации. Эта инициатива является ярким свидетельством ответственного и дальновидного подхода к благополучию мурманчан.

Внедрение подобной программы не только значительно улучшит качество жизни муниципальных служащих, но и повысит производительность труда, минимизируя экономические потери от временной нетрудоспособности. Специфические климатические условия в городе-герое и высокие профессиональные нагрузки требуют особого внимания к поддержанию здоровья.

В ходе плодотворной дискуссии участники встречи тщательно проработали комплексный план действий, направленный на достижение конкретных целей: выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, что является ключевым шагом к их предотвращению; анкетирование с целью определения приоритетных направлений поддержки здоровья; информирование о возможностях цифровой платформы «Атрия», разработанной ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России.

Как сообщает администрация города Мурманска, на сегодняшний день в нашем регионе уже реализовано 80 корпоративных программ в 65 организациях, и эта цифра продолжает расти. Совместными усилиями мы строим здоровый и процветающий регион.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30371&page=1

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