Комиссия конкурса «Мы выбираем здоровье», который проходит среди работников и трудовых коллективов в АО «Мурманский морской торговый порт», подвела промежуточные итоги выполнения спортивных и творческих заданий за апрель. На этом этапе участникам было предложено выполнить упражнение «бёрпи» и придумать оригинальные слоганы для поддержки участников спортивных мероприятий.

Любители занятий фитнесом знают, что в переводе с английского «burpees» – дословно «отжимания» или «упор присев». То есть ничего сверхъестественного – упражнение называется именно так, как выполняется. Полное определение термина «бёрпи» в словарях – «физическое упражнение, которое состоит из приседа и тяги и заканчивается в положении стоя». Особенность бёрпи – в том, что за один цикл его выполнения спортсмен прорабатывает максимальное количество мышц. А значит, отдохнуть не получится никому – бёрпи даёт активную нагрузку всему телу, и это не может не отражаться на результате. На основании положения конкурса, победителями в номинации «бёрпи» были признаны председатель Спортивного комитета АО «ММТП» Ольга Оралова и докер-механизатор укрупненной комплексной бригады № 13 Алексей Иванов.

Отметим также, что большой интерес вызвал конкурс слоганов, на который поступило 21 творчески зарифмованная «кричалка» от десяти авторов. Лучшими из них были признаны старший диспетчер по маневровым операциям дирекции железнодорожного транспорта АО «ММТП» Галина Касниковская и начальник котельной Артем Мишин. А вот один из вариантов, предложенных участниками творческого конкурса, с которым невозможно не согласиться: «Здоровье, спорт и труд // Порт к достижениям ведут!».

Также за самое активное участие в мероприятиях конкурса были отмечены начальник производственного комплекса энергоснабжения Денис Сафонов и инженер-конструктор отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства Оксана Фатыхова. Кроме того, в номинации «Приз зрительских симпатий» победителем признана ведущий инженер по охране окружающей среды службы экологической безопасности Ирина Ковалёва. Отмеченные работники предприятия получили сертификаты в спортивные магазины, а команды, за которые они выступают, - дополнительные баллы в общем зачёте.

Напомним, конкурс «Мы выбираем здоровье!» проводится в АО «ММТП» с 1 марта по 31 июля 2021 года. Для того, чтобы команда стала победителем, необходимо следить за своим здоровьем, соблюдать требования охраны труда, посещать профилактические обследования по программам дополнительного медицинского страхования, принимать активное участие в спортивных мероприятиях порта, выполнять задания спортивных и творческих конкурсов, которые проводятся в группе спортивного комитета в социальной сети «ВКонтакте»; выкладывать на своей странице в этоф социальной сети публикации на темы спорта и здорового образа жизни с хэштегом #ММТП_Мы выбираем здоровье.