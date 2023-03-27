«Здоровое поколение России — 2023»: в Мурманске прошёл традиционный городской фестиваль допризывной молодёжи
Его участниками стали 72 мурманских школьника. Организаторами выступили Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия» и комплексная детско-юношеская спортивная школа №17.
Как сообщает администрация города Мурманска, в течение трёх дней участники демонстрировали свои навыки стрельбы из пневматического пистолета из положения стоя по падающим мишеням, плавания, скоростного снаряжения магазина и сборки-разборки автомата Калашникова. Также ребята соревновались в эстафете.
Победителем городского фестиваля допризывной молодёжи «Здоровое поколение России — 2023» стала команда гимназии №7, второе место заняли обучающиеся Мурманского академического лицея, медали за третье место получила команда школы №49.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24666&page=1