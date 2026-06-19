«Здоровый Север»: в 2026 году на оснащение медицинских учреждений направят миллиард рублей

Об этом вчера сообщил губернатор Андрей Чибис на первом мурманском конгрессе молодых врачей. По поручению главы региона завершилась масштабная инвентаризация всех медучреждений Заполярья, которая зафиксировала потребность в обновлении техники. Выявленные дефициты будут планомерно устраняться.

В рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» в течение 2026 года медицинские учреждения региона будет поставлено более 300 единиц медицинского оборудования: это 5 маммографов, 15 УЗИ аппаратов, 8 эндоскопических систем, 9 наркозно-дыхательных аппаратов, 10 хирургических столов, 28 аппаратов искусственной вентиляции легких, 13 инкубаторов, 32 монитора пациента, анализаторы и стерилизаторы.

Что позволит сократить сроки ожидания проведения диагностических процедур и повысит доступность оказания медицинской помощи жителям Мурманской области и её качество.

Кроме того, в регионе стартует новый медицинский проект «Здоровый Север», который войдёт в народную программу «На Севере — жить!». Он направлен на расширение профилактической базы и поддержку здорового образа жизни. Проект чётко структурирует и объединит те полезные инициативы, которые уже реализуются в регионе. Решение о его запуске стало одним из главных итогов мурманского конгресса молодых врачей, объединившего около 200 начинающих специалистов из областных медицинских учреждений.

Помимо профилактики, отдельный блок решений конгресса был направлен на поддержку самих медиков. В больницах и поликлиниках региона будут активно развивать систему наставничества. Она будет включать в себя материальное поощрение, информационную поддержку врачей и защиту молодых специалистов от негатива. Также планируется учредить премию «Наставник года», которой будут отмечать как опытных старших врачей, так и тех, кто проходит обучение. Такой подход поможет молодым кадрам быстрее адаптироваться, увереннее принимать сложные решения и защитит их от раннего профессионального выгорания.

Ещё одно решение, которое будет включено в народную программу «На Севере — жить!» — инициатива по избавлению врачей от лишней бумажной рутины. Чтобы снизить бюрократическую нагрузку, в медучреждениях внедрят единые шаблоны для всех специальностей и чек-листы для медицинской документации, а также автоматизируют ведение медицинских карт. Эти меры будут дополнены новыми цифровыми сервисами и грамотной маршрутизацией пациентов.

«Здравоохранение остаётся одной из самых крупных отраслей Мурманской области: сегодня здесь трудятся около 16 тысяч человек. В регионе работает более 500 врачей со стажем до пяти лет. Обычно ключевые вопросы отрасли решаются на уровне руководителей во время официальных коллегий и совещаний. В этот раз мы решили изменить привычный формат и организовать прямой диалог в виде «мозгового штурма» с теми, кто только начинает свой путь в профессии», — рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569742/#&gid=1&pid=2