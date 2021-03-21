Здравоохранение получит почти миллиард дополнительных рублей

Как сообщил в ходе прямой линии губернатор Андрей Чибис, соответствующий законопроект о корректировке областного бюджета он уже внес в областную думу. Планируется, что средства пойдут как на капитальные и текущие ремонты, приобретение офтальмологического оборудования, лекарственных препаратов, так и на оплату труда медицинских работников.

Расходы на здравоохранение за 2019 и 2020 год в общей сложности составили 20 миллиардов 197,5 млн рублей. Такие цифры привела первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко в прямом эфире «2 года за 2 часа» в социальных сетях. Вице-губернатор вышла в эфир из мурманской детской поликлиники №1.



В небольших населенных пунктах региона созданы условия для оказания первичной медико-санитарной помощи. Построены фельдшерско-акушерские пункты в Ковдозере, Магнетитах, Килпъявре, Щукозере и амбулатория в Сафоново.



Благодаря плану «На Севере жить» открыты Центр репродуктивных технологий «ЭмбриЛайф» в Мурманске, кабинет гемодиализа в Кандалакше, кабинеты стресс-ЭХО в Мончегорске и Мурманске и генно-инженерной терапии в детской клинической больнице, отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям и первичное онкологическое отделение в Кандалакше и Мурманске.

В ходе «прямой линии» сенатор Татьяна Кусайко предложила возобновить работу проекта «Поезд здоровья», поскольку профилактика и первичная диагностика является главным залогом успешного лечения.

Андрей Чибис заметил, что ситуация в отдаленных населенных пунктах действительно продолжает оставаться острой и предположение сенатора нужно поддержать. «Отмечу, что эта программа - решение не одного дня. Перспектива долгосрочная, а, между тем, диагностика и профилактика заболеваний нужны уже сейчас. Поэтому я предлагаю возобновить работу «Поезда здоровья». Более того, предлагаю расширить её региональным проектом под названием «Азбука здоровья», который очень важен и будет включать передвижную диагностику в населенных пунктах, проведение массового скрининга жителей по самым распространенным заболеваниям, обучение профилактике заболеваний населения. Это позволит своевременно диагностировать заболевание, своевременно обнаружить какие-то изменения в своём здоровье».

Всего же за два года в рамках национального проекта по линии здравоохранения обновлено оборудование в 13 медучреждениях Мурманской области в девяти муниципалитетах. Всего на эти цели было направлено 474 млн рублей.

Всего за последние два года в сферу здравоохранения направлено около 20 млрд рублей. В ряде удаленных пунктов строительство ФАПов велось практически с нуля.

Как отметил министр здравоохранения, благодаря нацпроекту, удалось активнее задействовать медицину катастроф, всего за два года было совершено более 370 вылетов. На ближайшую пятилетку, по словам министра, предусмотрено строительство 16 новых медицинских объектов и ремонт 20.