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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.22 08:45

«Здравствуй, лето!» - детский технопарк «Кванториум-51» проведёт инженерные каникулы для юных северян

Детский технопарк «Кванториум-51» приглашает юных северян в возрасте от 7 до 13 лет на инженерные каникулы «Здравствуй, лето!». Научные приключения пройдут в две смены: с 30 мая по 3 июня и с 6 по 10 июня. Специальные знания не нужны.

Доступны 4 образовательные программы с учетом возрастных особенностей детей:

•  Трек «Лего-каникулы» (7 – 8 лет).

Ребята окунутся в волшебный мир LEGO: не только соберут и запрограммируют своих первых роботов, используя робототехнические конструкторы разных видов, но и станут участниками гоночных соревнований с препятствиями, попробуют себя в «Лего-сумо» и перетягивании каната, и даже напишут лего-пейзажи «Красоты Заполярья». LEGO - это не только развлечение, но и путь к востребованным умениям.

•  Трек «Биоквантум» (8 – 10 лет).

Зачем мыть руки с мылом перед едой, если никакой грязи не видно? Как делают мыло и чем отличаются его сорта? Ответы на эти и многие другие вопросы можно будет узнать во время Инженерных каникул в Биоквантуме. Участники будут заниматься микробиологией, мыловарением и экспертизой в настоящей лаборатории.

•  Трек «IT-квантум + Робоквантум» (9 – 11 лет).

Ребята познакомятся сразу с двумя современными технологическими сферами – программированием и робототехникой. За 5 дней они напишут собственную игру-приключение на языке программирования Scratch, соберут и запрограммируют робота-помощника, примут участие в соревновании роботов-сумоистов, которых также создадут самостоятельно.

•  Трек «Промдизайнквантум + Хайтек» (12 – 13 лет).

Какой графический редактор самый известный в мире? Конечно же, Photoshop. Ребята не только научатся работать в нем, используя графический планшет, но и создадут эскиз собственного проекта. А потом в Хайтек-цехе реализуют свою идею, создав объемный макет с помощью высокотехнологичного оборудования: мечты детей обретут реальное воплощение.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, для участия обязательна предварительная регистрация до 20 мая по ссылке.

Принять участие в инженерных каникулах смогут 10 учащихся в каждом треке (в порядке подачи заявок). Подробная информация и шаблоны необходимых документов размещены по ссылке.

Контактные лица: Чеховская Ирина Ивановна, руководитель детского технопарка «Кванториум-51», Беляева Полина Сергеевна, педагог-организатор, тел. 8 (8152) 41-09-91.

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