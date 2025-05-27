Здравствуй, лето! В Мурманской области завершается отопительный сезон

Заместитель губернатора — министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алла Истомина обратила внимание глав муниципальных образований на необходимость подготовки к завершению отопительного сезона.

Алла Истомина подчеркнула, что стабильная температура воздуха выше +8°C более 5 дней является сигналом для завершения подачи тепла населению и социальным объектам.

Вице-губернатор также напомнила, что каждое муниципальное образование должно принять самостоятельное решение относительно окончания отопительного сезона, основываясь на локальных климатических условиях и особенностях коммунальной инфраструктуры. Например, соответствующее постановление о завершении подачи тепла в Полярных Зорях 26 мая подписано главной муниципального образования.

Согласно постановлению администрации города Мурманска от 26.05.2025 №2528, в целях обеспечения качественной подготовки источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения города Мурманска в отопительный период 2025-2026 годов, с 8 часов 27 мая будут отключаться системы отопления в жилых домах, зданиях общественного назначения.



В отдельно стоящих зданиях общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта отопление будет отключаться в рамках договорных отношений между данными учреждениями и теплоснабжающими организациями, а также с учётом технической возможности и установленными лимитами на 2025 год.