Здравствуй, Новый год! Новые цены, входите!

Правительство РФ с 1 января 2023 года повысит минимальные цены на водку, бренди и коньяк.

Согласно приказу Минфина, размещенному на официальном портале правовой информации, минимальная розничная цена водки составит 281 рубль за 0,5 литра, бренди - 375 рублей, коньяка - 517 рублей за 0,5 литра.

Напомним, в настоящее время минимальная розничная цена водки составляет 261 рубль за 0,5 литра, бренди - 348 рублей, коньяка - 480 рублей.

Минимальная отпускная цена на бренди повышается с 270 до 289 рублей за 0,5 литра, оптовая - с 284 до 304 рублей, на коньяк - соответственно отпускная с 371 до 397 рублей, оптовая - с 391 до 419 рублей. Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 2023 года будет 229 рублей (214 рублей в настоящее время), оптовая - 238 рублей (222 рубля) за 0,5 литра.

Приказ будет действовать по 31 декабря 2026 года.

Напомним, минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с «теневым» производством. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк, с 2016 года - на шампанское.

Ранее сообщалось, что с 1 января в России вырастет стоимость и игристого вина. Цена алкогольного напитка повысится на 41,4% и составит вместо нынешних 169 рублей — 239.

А компания «Аэрофлот» в наступающем году ожидает роста цен на авиационные билеты, хотя бы на уровень инфляции, сообщил в интервью «РБК» гендиректор компании Сергей Александровский. «В 2023 году рост цен на авиабилеты всё-таки будет, хотя бы на уровень инфляции», — сказал Александровский.