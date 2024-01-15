«Зелёная библиотека» открывает двери в удивительный мир биологии

На базе филиала №5 Центральной городской библиотеки города Мурманска посетители знакомились с работой мастерской «Фитолаб». Мурманчане узнали об устройстве фитолаборатории, принципах работы гидропонной установки и электронного микроскопа.

Как сообщает администрация города Мурманска, современное пространство оснащено специальным оборудованием. Здесь на вертикальных фермах можно выращивать микрозелень, салатные листовые культуры, а также изучать литературу для садоводов и экологов.

Напомним, модернизация библиотеки проведена в рамках национального проекта «Культура» в 2023 году. В обновленном филиале разместились сенсорная комната для занятий с детьми с ОВЗ, функциональная площадка «Территория творчества» с игровым комплексом и тактильно-развивающими панелями, пространство для чтения «Библиоковоркинг» и многое другое.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26489&page=