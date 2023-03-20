«Зелёная планета» объединяет талантливых детей Мурманской области

15 марта стартовал приём заявок на региональный детский экологический форум «Зелёная планета - 2023». Конкурс пройдёт при поддержке Кольской АЭС и Полярнозоринского отделения общественного детского экологического движения «Зелёная планета». Приглашаем принять участие в форуме детей в возрасте от 3 до 17 лет с разных уголков Мурманской области.

В этом году работы принимаются по следующим темам: социально-значимые проекты и научно-исследовательские работы (Экобезопасность), рисунки и плакаты (Изменение климата глазами детей), видеоролики (Экоблогер), коллекции костюмов (ЭкоМода), практики эко-волонтёрства и социально-полезной деятельности (ЭкоЮннаты), арт-объекты и композиции (ЭкоПоделки).

Приём работ продлится до 15 апреля. Ознакомиться с положением форума можно на официальной странице Кольской АЭС в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kolaplant

«Кольская АЭС - экологически-образцовое предприятие, мы проводим большую работу о формированию экологической культуры и активной жизненной позиции в отношении глобальных проблем. Конкурсные задания «Зелёной планеты» направлены на популяризацию бережного отношения к природе среди детей и подростков» - отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, форум проводится как отборочный этап II Международного детского экологического форума «Изменение климата глазами детей – 2023», организованного Фондом климатической безопасности.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.