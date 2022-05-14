«Зелёная Весна» пришла в Мурманск

Сегодня, 14 мая, с 11.00 в Мурманске пройдёт субботник в рамках ежегодного Всероссийского субботника «Зелёная Весна» и регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» (оз. Ледовое и территория вблизи водного объекта в районе пр-да Автопаркового (обводненный карьер).

Сбор участников будет осуществляться на парковке за озером Ледовым (координаты: 68.932315 СШ, 33.101414 ВД).