ЗЕЛЕНОГРАДСК: КАК КУРОРТ СТАЛ ГОРОДОМ КОШЕК

Балтийский курорт в 30 километрах от Калининграда носит неофициальный титул кошачьей столицы страны. Звучит как городская легенда, но за титулом стоят конкретные даты, конкретные люди и даже строка в штатном расписании администрации.

История эта вполне туристическая: смотреть тут стоит весь город сразу, отдельные объекты по одному половины впечатления не дают. Поэтому отель в Зеленоградске стоит брать в центре, ближе к башне и набережной: все ключевые точки укладываются в один пеший маршрут.

Разбираю по порядку, как курортный городок пришел к такой репутации.

Башня, с которой всё началось

Главная городская доминанта появилась задолго до кошек. Водонапорную башню построили в 1905 году, когда город назывался Кранц и принадлежал Восточной Пруссии. Высота почти 40 метров.

К концу XX века башня свою функцию потеряла и стояла без дела. Здание отреставрировали, и наверху, в помещении бывшего бака на высоте 24 метров, устроили смотровую площадку. Вид оттуда открывается и на город, и на Балтику.

Сегодня башня работает как символ Зеленоградска и попадает почти на все городские сувениры. Ее силуэт с флюгером узнают и те, кто в городе ни разу не был.

«Мурариум»

Внутри башни с 2012 года живёт музей кошек. Три этажа под смотровой площадкой занимает крупнейшее в стране собрание на эту тему: больше 4 500 экспонатов со всего мира.

Коллекция старше самого музея. Собирать ее Ирина Клочкова начала в 1985 году, и увлечение фигурками постепенно переросло в собрание, которому потребовалось отдельное здание. Башню она вместе с мужем и восстановила.

Через 2 года после открытия музея в городе появился памятник зеленоградским котам. С него, по сути, и началось превращение частной коллекции в общегородскую историю.

Котошеф на муниципальной службе

Дальше случилось то, чего не было больше нигде. Городская администрация ввела должность котошефа, то есть человека, официально отвечающего за уличных кошек.

На конкурс поступило около 50 заявок. Жюри выбрало Светлану Васильевну Логунову, и под ее опекой оказалось примерно 160 животных. Обязанности вполне земные: кормление, присмотр, контроль за состоянием подопечных.

Работает в городе и муниципальная котофейня. Слово «муниципальная» тут стоит понимать буквально: заведение входит в городскую инфраструктуру наравне с обычными службами.

Логика администрации понятна: кошки для Зеленоградска давно бренд с круглогодичным потоком туристов. Отсюда и системное содержание за счет города.

Что учесть

Кошек в городе действительно много, и они непугливые. Кормить их с рук не стоит: у подопечных котошефа свой рацион, и вашей едой вы ему только помешаете.

Смотровую площадку в башне планируйте на ясный день. В балтийскую морось вы увидите оттуда пару кварталов, и подъем теряет смысл.

Добираться удобнее всего из Калининграда. Дорога по железной дороге или автобусом занимает меньше часа, а внутри самого города машина не нужна совсем: центр обходится пешком.

Сезон на Балтике короткий, и купаться тут решаются немногие даже в июле. Зато променад и башня одинаково работают и в мае, и в сентябре, когда на побережье заметно свободнее.

И закладывайте на город больше времени, чем кажется. Зеленоградск обычно берут как остановку по дороге на Куршскую косу, но кошачий маршрут, набережная и башня легко занимают полный день.

Жильё у побережья в высокий сезон разбирают заранее. Что свободно в Зеленоградске на ваши даты, видно на Суточно.ру.

Фото: https://sutochno.ru/front/searchapp/detail/1631393?modal=gallery

2VfnxvbW7YX

АО «Суточно»

ИНН 7300037501