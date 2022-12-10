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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.22 15:00

«Зелёной премией» отмечен проект Кольской АЭС, посвящённый снижению негативного воздействия на окружающую среду

Церемония награждения «Зелёной премии», организованной Публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» при поддержке правительства РФ и Минприроды России состоялась 8 декабря в Москве. Кольская АЭС вошла в число лидеров по двум номинациям – «Технологические и цифровые проекты», «Корпоративные проекты».

«Получение этой престижной награды показывает, что Кольская АЭС – признанный лидер в области экологии и цифровизации», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

«Зелёной премией» отмечен проект Кольской АЭС, посвящённый снижению негативного воздействия на окружающую среду путем раздельного сбора мусора, а также работа «Опыт цифровизации в области обращения с отходами производства и потребления с использованием автоматизированной базы данных». Обе работы разработаны экологом Кольской АЭС Анной Смеловой.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, жюри «Зелёной премии» – 2022 отобрали более 3000 проектов по пяти номинациям. В число победителей вошли наиболее ориентированные на развитие отрасли обращения с отходами и в целом на экологическое мышление среди людей. Теперь жюри предстоит отобрать ведущие проекты. Победители «Зелёной премии» получат денежные призы на развитие своих проектов.

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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