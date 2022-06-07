Зеленский в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу

Российские Вооруженные Силы продолжают специальную операцию по освобождению Донбасса, не допуская обстрелов или возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия. Ценности же засевших в Киеве украинских нацистов противоположны историческим ценностям православного народа Украины. Никакого будущего у проводимой нынешним киевским режимом преступной антихристианской политики на Украине нет и не может быть.

Сегодня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков выступил с заявлением по ситуации вокруг деревянного скита Всех Святых Земли Русской на Украине:

«Свидетельства местных жителей и монахов в освобожденном Святогорске Донецкой Народной Республики подтверждают факт умышленного поджога 5 июня украинскими националистами деревянного скита Всех Святых Земли Русской.

По словам очевидцев, ещё второго июня с.г., на территорию расположенного южнее, через реку от города, святогорского историко-архитектурного заповедника приезжали украинские военные.

Целью было обследовать местность для размещения на высоком берегу, где расположен архитектурный заповедник, артиллерийских позиций ВСУ. Оборудование данных позиций позволяло бы вести обстрел прямой наводкой по находившимся на другом берегу подразделениям российских войск. Здесь же планировалось держать оборону уже взорванного шестого июня националистами моста через реку Северский Донец.

Хорошо зная, что российские военнослужащие не обстреливают храмовые сооружения и культурные памятники, украинские националисты рассчитывали прикрыться православными святынями Лавры в качестве своего «щита». Наглость украинских националистов вызвала возмущение местных жителей. Они потребовали от военных удалиться с территории Лавры, чтобы не допустить ее разрушения.

К 4 июня с.г., в ходе боев в Святогорске, украинская группировка войск утратила контроль уже над большей частью города.Поэтому отступающие националисты пошли на чудовищную провокацию.

По словам местных жителей, из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета, очередью зажигательных боеприпасов был подожжён новопостроенный в 2009 году деревянный скит Всех Святых Земли Русской. Потушить загоревшийся скит безуспешно пытались не только монахи, но и прибывшие к ним на помощь члены местной территориальной обороны. Националисты этому препятствовали, открыв огонь на устрашение.

Несмотря на проходившие в Святогорске боевые действия никаких повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры российскими военнослужащими не допущено.

Видеокадры сегодняшнего состояния культурного, исторического, архитектурного и православного памятника Святогорской Лавры представляем всеобщему вниманию.

Таким образом, Зеленский своими заявлениями о якобы сознательном разрушении Россией культурного наследия Украины и требованиями «исключить за это Россию из ЮНЕСКО и ООН» в очередной раз солгал не только украинскому народу, но и всему мировому сообществу.

Российские Вооруженные Силы продолжают специальную операцию по освобождению Донбасса, не допуская обстрелов или возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия.

Ценности же засевших в Киеве украинских нацистов противоположны историческим ценностям православного народа Украины. Никакого будущего у проводимой нынешним киевским режимом преступной антихристианской политики на Украине нет и не может быть».

Фото и видео: https://vk.com/mil