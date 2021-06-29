Зелёные насаждения, дороги и детские площадки: ЦУР рассказал о популярных темах обращений северян в соцсетях

За прошедшую неделю специалистами Центра управления регионом Мурманской области было зафиксировано 1 050 обращений, оставленных северянами в социальных сетях и на портале «Наш Север». Об этом сообщила заместитель министра цифрового развития Александра Никипелова.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «Благоустройство», на втором – «ЖКХ», на третьем – «Дороги», на четвёртом – «Здравоохранение».

«В число наиболее частых вопросов входит вырубка деревьев и кустарников в населенных пунктах, проведение поддерживающего ремонта дорог, а также отсутствие детских площадок», – отметила Александра Никипелова.

Наиболее острыми проблемами, о которых сигнализировали граждане, стали затопление дворов и подъездов по улицам Спекова и Кировская в Кандалакше, размытие дороги к городскому кладбищу в Кировске и Апатитах, неприятный запах горячей воды в Североморске.

Стоит отметить, что за минувшую неделю не было решено 17 обращений граждан. Большая часть из них касается нехватки свободных мест в автобусах на маршруте №136 «Мурманск – Городское кладбище». Проблема находится на контроле у ЦУР.