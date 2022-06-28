Зелёный берет - на шаг ближе

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области прошёл отборочный этап квалификационных испытаний судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов на право ношения зелёного берета – отличительного знака наиболее подготовленных судебных приставов.

Эти испытания проводятся в территориальных органах ФССП России с 2012 года с целью формирования способности преодолевать физические и психологические нагрузки, развития морально-волевых качеств и совершенствования профессионального мастерства судебных приставов по ОУПДС.

Шесть судебных приставов по ОУПДС УФССП России по Мурманской области приняли участие в региональном этапе квалификационных испытаний. Участники сдавали нормативы по огневой подготовке, физической подготовке (бег на 5 км, испытание на силовую выносливость) и приёмы рукопашного боя.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.