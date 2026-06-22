Жители Мурманской области поддержали международную патриотическую акцию «Сад памяти» и Всероссийскую акцию «Цветы памяти»Работы мурманской мастерицы Татьяны Ишкараевой представлены на выставке‑конкурсе «Искусство современного шитья» в Твери
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.06.26 09:20

Зелёный берет — символ чести и профессионализма судебного пристава

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области прошёл отборочный этап квалификационных испытаний судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов на право ношения зеленого берета — отличительного знака наиболее подготовленных судебных приставов.

«Эти испытания проводятся в территориальных органах ФССП России с 2012 года с целью формирования способности преодолевать физические и психологические нагрузки, развития морально-волевых качеств и совершенствования профессионального мастерства судебных приставов по ОУПДС», — отметил заместитель главного судебного пристава региона Андрей Зубов.

Судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Мурманской области приняли участие в региональном этапе квалификационных испытаний. Участники сдавали нормативы по огневой, физической подготовке (бег на 5 км, испытание на силу, скорость и выносливость) и приёмы рукопашного боя.

Как сообщает пресс-служба УФССП России нашего региона, победителем квалификационных испытаний в Мурманской области стал младший судебный пристав по ОУПДС отделения судебных приставов г. Полярный ЗАТО Александровск Семен Куцуров. Впереди у Семена всероссийские испытания. Лишь подтвердив уровень своей подготовки на федеральном уровне, он получит право носить зелёный берет.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал об изменениях в законе о сверхурочной работе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире10:25«Брак по завещанию. Возвращение Сандры». Художественный сериал, 4 серия (16+)11:15«Рамки закона». Тематическая программа (12+)11:40«Уральские самоцветы». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 8 копеек, евро теряет 86 копеек-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять