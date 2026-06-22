Зелёный берет — символ чести и профессионализма судебного пристава

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области прошёл отборочный этап квалификационных испытаний судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов на право ношения зеленого берета — отличительного знака наиболее подготовленных судебных приставов.

«Эти испытания проводятся в территориальных органах ФССП России с 2012 года с целью формирования способности преодолевать физические и психологические нагрузки, развития морально-волевых качеств и совершенствования профессионального мастерства судебных приставов по ОУПДС», — отметил заместитель главного судебного пристава региона Андрей Зубов.

Судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Мурманской области приняли участие в региональном этапе квалификационных испытаний. Участники сдавали нормативы по огневой, физической подготовке (бег на 5 км, испытание на силу, скорость и выносливость) и приёмы рукопашного боя.

Как сообщает пресс-служба УФССП России нашего региона, победителем квалификационных испытаний в Мурманской области стал младший судебный пристав по ОУПДС отделения судебных приставов г. Полярный ЗАТО Александровск Семен Куцуров. Впереди у Семена всероссийские испытания. Лишь подтвердив уровень своей подготовки на федеральном уровне, он получит право носить зелёный берет.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.