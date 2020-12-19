«Зелёный день» в Мурманской областной научной библиотеке пройдёт в онлайн-формате

Ежегодно во всём мире 19 декабря отмечается День вечнозеленых растений. В этот день областная «Научка» проведёт в своем онлайн-пространстве «Зелёный день».

В 12 часов в социальной группе библиотеки «ВКонтакте» опубликуют видеобзор «Этот мир – зелёный», который познакомит с изданиями, посвящёнными зелёному цвету в природе, мифах и легендах. Зрители узнают об истории рождественской ели, традициях Рождества и встречи Нового года в России.

В 13 часов откроется мастерская экоподарков «Зелёное настроение» от педагогов Детской театральной школы Мурманска, которая подарит видеомастер-классы для детей и взрослых.

А в 16.30 в группе библиотеки состоится видеосеанс арт-терапии, построенный вокруг умиротворяющего зелёного цвета в искусстве.