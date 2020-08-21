Шесть проектов, победивших во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды, будут реализованы до 2021 года в ЗаполярьеВ Мурманской области отмечают рост поступлений налоговых платежей от жителей и бизнес сообщества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.08.20 09:45

Зелёный коридор не помог - таможенники МАПП «Борисоглебск» пресекли попытки провезти сигареты и продукты питания

На МАПП «Борисоглебск» выявлены факты ввоза сигарет и товаров народного потребления, ввозимые с превышением установленных ограничений и без предъявления таможенному контролю.

Трое мужчин, уроженцев Черкесска, Великого Новгорода и Бреста, при въезде на территорию ЕАЭС в качестве пассажиров транспортного средства «SCANIA» последовали по зелёному коридору, пассажирскую таможенную декларацию не заполняли, о товарах, подлежащих письменному декларированию, не заявляли.

В ходе таможенного контроля в сопровождаемом багаже каждого из них таможенным инспектором был выявлено весовое превышение установленных ограничений при ввозе товаров народного потребления для личного пользования без уплаты таможенных платежей.

Гражданин Дании при въезде на территорию ЕАЭС не задекларировал и не предъявил таможенному контролю табачные изделия – сигареты «PRINCE» в количестве 27 пачек (540 сигарет), объяснив свои действия незнанием норм таможенного законодательства.

По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. По заявлению владельцев товары в части превышения – чистящие средства, шоколад, кофе, какао, масло, джем (весом 13 кг, 9,6 кг и 22,4 кг соответственно), а также 27 пачек сигарет – были изъяты. Гражданам предстоит уплатить штрафы.

Как сообщает пресс-служба Мурманской таможни, физическим лицам для личного пользования без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить товары народного потребления, приобретенные за пределами ЕАЭС, весом до 25 кг и стоимостью до 500 евро (воздушным транспортом – до 50 кг и до 10000 евро соответственно), а также табачные изделия в количестве до 200 сигарет (1 блок) или 50 сигар или 250 грамм табака (или разного наименования общим весом до 250грамм изделий), алкогольная продукция общим объёмом до 3 литров.

Табачная и алкогольная продукция разрешена к ввозу лицами, достигшими 18-летнего возраста.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Денис
20.08.20 12:17
Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
Максим
19.08.20 01:28
Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция.
Комментарий к новости:В Мурманской области оптовики стали снижать цены на бензин
Светлана
17.08.20 16:15
Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
Комментарий к новости:Новый учебный год стартует в «особом режиме»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка - опрос-PRO Валюту (16+)Риски пандемии коронавируса оказывают давление на курсы валют-PRO Энергетику (18+)Объекты теплоснабжения Ковдорского и Терского районов к зиме готовы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 августа-PRO Нефть и газ (18+)Морской пункт пропуска признан соответствующим всем необходимым требованиям-PRO Законы (18+)Кабмин утвердил Стратегию развития деятельности России в Антарктике до 2030 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 427 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика