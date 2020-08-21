Зелёный коридор не помог - таможенники МАПП «Борисоглебск» пресекли попытки провезти сигареты и продукты питания

На МАПП «Борисоглебск» выявлены факты ввоза сигарет и товаров народного потребления, ввозимые с превышением установленных ограничений и без предъявления таможенному контролю.

Трое мужчин, уроженцев Черкесска, Великого Новгорода и Бреста, при въезде на территорию ЕАЭС в качестве пассажиров транспортного средства «SCANIA» последовали по зелёному коридору, пассажирскую таможенную декларацию не заполняли, о товарах, подлежащих письменному декларированию, не заявляли.

В ходе таможенного контроля в сопровождаемом багаже каждого из них таможенным инспектором был выявлено весовое превышение установленных ограничений при ввозе товаров народного потребления для личного пользования без уплаты таможенных платежей.

Гражданин Дании при въезде на территорию ЕАЭС не задекларировал и не предъявил таможенному контролю табачные изделия – сигареты «PRINCE» в количестве 27 пачек (540 сигарет), объяснив свои действия незнанием норм таможенного законодательства.

По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. По заявлению владельцев товары в части превышения – чистящие средства, шоколад, кофе, какао, масло, джем (весом 13 кг , 9,6 кг и 22,4 кг соответственно), а также 27 пачек сигарет – были изъяты. Гражданам предстоит уплатить штрафы.

Как сообщает пресс-служба Мурманской таможни, физическим лицам для личного пользования без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить товары народного потребления, приобретенные за пределами ЕАЭС, весом до 25 кг и стоимостью до 500 евро (воздушным транспортом – до 50 кг и до 10000 евро соответственно), а также табачные изделия в количестве до 200 сигарет (1 блок) или 50 сигар или 250 грамм табака (или разного наименования общим весом до 250грамм изделий), алкогольная продукция общим объёмом до 3 литров .

Табачная и алкогольная продукция разрешена к ввозу лицами, достигшими 18-летнего возраста.