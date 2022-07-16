«Зелёный наряд города» - северян приглашают на летнюю пешеходную экскурсию

16 июля в 15.00 в центре Мурманска состоится пешеходная экскурсия «Зелёный наряд города», которую организует Мурманский областной краеведческий музей.

На мероприятии гости узнают об истории озеленения города, о деятельности Полярного-альпийского ботанического сада и о том, какие представители флоры произрастают сегодня. Экскурсовод расскажет о применении растений, легендах и народных приметах, связанных с ними. Гости узнают, почему в некоторые годы мы даже не замечаем тополиный пух в Мурманске и какие хвойные деревья чувствуют себя комфортно в городской среде.

Экскурсия «Зелёный наряд города», проходит в рамках просветительского проекта «ЭкоСевер».

Пункт сбора группы — Памятник «Жертвам интервенции 1918–1920 годов» (сквер на ул. Ленинградской). Продолжительность экскурсии: 60 мин.

Покупка билетов возможна на сайте учреждения: https://clck.ru/s3H63.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262263%2Falbum-139605315_00%2Frev