«Зелёный рекорд»: мурманские портовики высадили 250 кустов сирени

Работники Мурманского морского торгового порта вновь приняли участие в общегородской акции «Зелёный рекорд». В столице Заполярья она проходила в 12-й раз, и ежегодно ней участвуют мурманские портовики.

В 2024 году, третий год подряд портовики высаживали шиповник у памятника Защитникам Советского Заполярья – всего 250 кустов.

«Мурманский морской торговый порт ежегодно участвует в городских акциях по озеленению Мурманска. Это часть нашего вклада в создание комфортной городской среды, в формирование условий для достойной жизни мурманчан всех возрастов. Приятно, что наша работа приносит хорошие результаты. Мы видим это по тому, как подрастают посаженные нами несколько лет назад кусты и деревья, как мурманчане приходят и отдыхают в этих зонах отдыха», - сказал директор по производству ММТП Виталий Власов.

Традиция участия портовиков в акциях по озеленению Мурманска берет начало со 100 кустов сирени, которые были высажены в рамках празднования 100-летия Мурманского морского торгового порта в 2015 году. С тех пор портовиками было высажено 1800 кустов сирени и более 1400 кустарников.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257533%2Fwall-149919532_4238