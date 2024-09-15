«Зелёный рекорд» вновь объединил мурманчан

Традиционная акция «Зелёный рекорд» прошла вчера в Мурманске в 12-й раз. Представители городских предприятий и организаций, школьники и студенты, общественники и неравнодушные граждане сделали уютнее 10 территорий, расположенных во всех округах областного центра.

В озеленении активное участие приняли и самые юные жители города-героя, помогая своим родителям.

Как сообщает администрация города Мурманска, вместе мурманчане высадили более 10 тысяч деревьев и кустарников, адаптированных к северному климату. Улицы города украсили саженцы сирени, шиповника, кизильника, пузыреплодника, аронии, а также яблони, черемухи, рябины, березы и осины. Всем участникам акции был предоставлен необходимый инвентарь.

На зелёной зоне по проспекту Кольскому 150/1 появились 200 кустов сирени. Кроме того, поблизости была организована выдача бесплатных саженцев для самостоятельного озеленения. Такие же точки были открыты с 11 до 12 часов во всех округах областного центра – в рамках акции мурманчане получили 7 тысяч растений.

А в сквере около памятника С.М. Кирову депутатами в честь 30-летия областной Думы были высажены яблони и сирень. К акции присоединились члены молодёжной палаты и сотрудники аппарата регионального парламента.

– Мы решили присоединиться к этой акции, поскольку приближается 30-летие законодательного органа власти региона, – отметил Сергей Дубовой, приветствуя участников акции. – В честь этого юбилея в сквере у памятника Сергею Мироновичу Кирову и в сквере на улице Ленинградской мы посадили деревья и кустарники. Считаю это символичным, потому что спустя время эти саженцы вырастут в крепкие и прекрасные растения. Наши предшественники – депутаты 30 лет назад заложили прочный законодательный фундамент для жизни и успешного развития региона. Надеюсь, лучшие традиции парламентаризма продолжит сегодняшняя молодёжь. А эти деревья станут символом преемственности поколений.

Некоторые парламентарии пришли озеленять территорию сквера вместе с семьями. Всего депутатами и сотрудниками аппарата Думы, которые озеленяли территорию сквера на ул. Ленинградской, было высажено порядка 60 саженцев. По словам специалистов Мурманских городских парков и скверов, растения адаптированы к жизни в северных условиях и хорошо приживаются.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28471&page=1