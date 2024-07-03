«Зелёный рекорд» за Полярным кругом устанавливает Мурманск

Только за 2023 год выполнено озеленение 13 тысяч кв. метров территории Мурманска. Это результат компенсационного озеленения, назначаемого физическим и юридическим лицам за снесенные на территории города Мурманска деревья и кустарники.

Как отмечает администрация города Мурманска, оно применяется в следующих соотношениях: за одно подлежащее сносу зелёное насаждение высаживается пять зелёных насаждений либо производится устройство 10 кв. метров газона.

Определение мест компенсационного озеленения, подлежащих озеленению в первоочередном порядке, осуществляется с учётом мнения жителей города Мурманска путем онлайн-голосования.

И никак нельзя забывать традиционной акции «Зелёный рекорд». В 2023 году в рамках акции в Мурманске высажено более 6 тысяч растений, из которых свыше 3 тысячи жители города получили бесплатно, чтобы самостоятельно выбрать места для посадок.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27597&page=10