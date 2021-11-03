Зелёный свет - проект бюджета Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы Дума приняла к рассмотрению

На заседании профильного комитета 2 ноября парламентарии изучили материалы, представленные к проекту главного финансового документа области, на предмет соответствия требованиям регионального закона о бюджетном процессе и рекомендовали Совету Думы принять законопроект к рассмотрению.

В тот же день Совет областной Думы под председательством Сергея Дубового, обсудив проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», утвердил календарный план рассмотрения проекта основного финансового закона региона.

С 15 по 26 ноября пройдут публичные слушания по законопроекту в заочном формате. В тот же период от участников публичных слушаний будут приниматься предложения по проекту документа. 25 ноября проект закона будет рассмотрен Думой в первом чтении, 9 декабря ожидается обсуждение законопроекта во втором чтении, 10 декабря региональный бюджет должен быть принят в третьем чтении и окончательной редакции.

– Бюджет области в ближайшие три года призван обеспечить социальную и финансовую стабильность в регионе, – отметил спикер регионального парламента Сергей Дубовой, – Формирование бюджета началось ещё летом, и в этом процессе принимали участие и северяне, которые стали соавторами мероприятий актуализированного плана «На Севере – Жить!». Депутаты уже ознакомились с ключевыми направлениями расходной части бюджета. Особо хочу подчеркнуть, что в законе заложены серьезные средства на здравоохранение, образование, социальную политику. Считаю, что у нас будут созданы все условия устойчивого роста экономики с учетом национальных целей по развитию Арктической зоны.