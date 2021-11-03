В Мурманске откроются два уличных кинотеатраВертолётную площадку в Мурманске построит новый резидент Арктической зоны РФ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)03.11.21 13:30

Зелёный свет - проект бюджета Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы Дума приняла к рассмотрению

На заседании профильного комитета 2 ноября парламентарии изучили материалы, представленные к проекту главного финансового документа области, на предмет соответствия требованиям регионального закона о бюджетном процессе и рекомендовали Совету Думы принять законопроект к рассмотрению.

В тот же день Совет областной Думы под председательством Сергея Дубового, обсудив проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», утвердил календарный план рассмотрения проекта основного финансового закона региона.

С 15 по 26 ноября пройдут публичные слушания по законопроекту в заочном формате. В тот же период от участников публичных слушаний будут приниматься предложения по проекту документа. 25 ноября проект закона будет рассмотрен Думой в первом чтении, 9 декабря ожидается обсуждение законопроекта во втором чтении, 10 декабря региональный бюджет должен быть принят в третьем чтении и окончательной редакции.

– Бюджет области в ближайшие три года призван обеспечить социальную и финансовую стабильность в регионе, – отметил спикер регионального парламента Сергей Дубовой, – Формирование бюджета началось ещё летом, и в этом процессе принимали участие и северяне, которые стали соавторами мероприятий актуализированного плана «На Севере – Жить!». Депутаты уже ознакомились с ключевыми направлениями расходной части бюджета. Особо хочу подчеркнуть, что в законе заложены серьезные средства на здравоохранение, образование, социальную политику. Считаю, что у нас будут созданы все условия устойчивого роста экономики с учетом национальных целей по развитию Арктической зоны.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕУЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
Евгений
24.10.21 01:09
Негодяй - отмажется! Кому надо, даст в лапу. Увидите! Веллер вместе с Сысоевым продали новейший кинотеатр "Атлантика" в Мурманске в частные руки, а деньги наверно в свой карман положили? Ужас!
Комментарий к новости:Странное совпадение: Aleksey Borisovich Veller, Mikhail Veller и Sergei Veller хранят 4 миллиона евро в банке Княжества Лихтенштейн
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире15:00«Предки наших предков: Новая Зеландия». Документальный цикл (12+)15:40Мурманская областная Дума. Поправки в бюджет 2021 (6+)16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Богаче не станем, но потери от инфляции обещают сократить – сенатор сообщил о пересмотре повышения пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 15 копеек, доллар вырос почти на одну копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала 7000 млн киловатт-часов с начала года-PRO ЖКХ (18+)Почти миллион рублей заплатят организации региона за нарушение стандартов раскрытия информации-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии поддержали социальные законопроекты
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика