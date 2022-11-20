Зелёный свет медицинским специальностям - правительство РФ ввело квоты приёма на целевое обучение в вузах в 2023 году

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении квот приёма на целевое обучение в вузах на 2023 год… За медицинскими специальностями в будущем учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми. Это обеспечит больницы и поликлиники новыми кадрами, а выпускникам даст гарантии трудоустройства. В частности, по специальности «Лечебное дело» их доля составит 75% (специалитет), по «Педиатрии» — 76% (специалитет), а по самым дефицитным направлениям ординатуры — 100%», — сказано в сообщении на сайте.

При этом большие квоты выделены для авиастроения и железных дорог — от 60 до 70% целевых бюджетных мест, отметили в кабмине.

«По всем научным специальностям в аспирантуре доля целевых бюджетных мест составит 33%», — сказано в сообщении.

Фото: https://gov-murman.ru