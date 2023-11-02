Зелёный свет: Мурманская областная Дума приняла к рассмотрению проект регионального бюджета на 2024 год и на последующие два года

На заседании комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко депутаты 1 ноября изучили материалы, представленные к проекту главного финансового документа области, на предмет соответствия требованиям регионального закона о бюджетном процессе и рекомендовали Совету Думы принять законопроект к рассмотрению.

В этот же день Совет областной Думы под председательством Сергея Дубового, обсудив проект закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», утвердил календарный план его рассмотрения.

В период со 2 по 21 ноября проект закона будет рассматриваться на заседаниях комитетов областной Думы по профильным направлениям деятельности.

С 13 по 26 ноября пройдут общественные обсуждения по законопроекту в заочном формате. Далее в ноябре проект закона будет рассмотрен Думой в первом чтении, в декабре ожидается обсуждение законопроекта во втором чтении, 14 декабря региональный бюджет планируется принять в третьем чтении и окончательной редакции.

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой подчеркнул, что все социальные обязательства Мурманской области будут профинансированы:

- Увеличена доходная и расходная части бюджета. В главном финансовом документе предусмотрены значительные средства для уверенного развития Мурманской области и поддержки северян. Свыше 60 процентов составляют расходы социального характера. Депутаты уже ознакомились с важными направлениями финансирования в ходе совместной работы с органами исполнительной власти. Мы обсуждали проект бюджета региона и на встречах губернатора с фракциями.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28836/