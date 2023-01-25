Земельные инспекторы мурманского Росреестра познакомили студентов с работой спутникового геодезического оборудования
Государственные земельные инспекторы Управления Росреестра по Мурманской области провели профориентационное занятие для студентов, обучающихся на факультете «земельно-имущественные отношения» в Мурманском колледже МАГУ.
Сотрудники ведомства рассказали о работе земельных инспекторов, продемонстрировали возможности работы спутникового геодезического оборудования, рассказали про технологии ведения измерения, на практике установили связь со спутниками и закоординировали поворотную точку границы земельного участка, а также ответили на вопросы студентов.
«Практические занятия формируют основы квалификации будущего специалиста, способствуют выработке навыков применения полученных знаний в практической деятельности, позволяют взглянуть на выбранное направление профессиональной деятельности изнутри», - прокомментировала начальник отдела государственного земельного надзора регионального Росреестра Татьяна Швейцер.
Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.