Земельные инспекторы ответят на вопросы северян

30 сентября с 10.00 до 13.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию» по вопросам применения риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного земельного надзора и проведения профилактических мероприятий в рамках земельного надзора.

Чем это интересно землепользователям?

Законодательством предусмотрено проведение плановых проверок в отношении земельных участков, которым присвоена категория риска. От категории риска, в свою очередь, зависит периодичность проведения таких проверок.

В настоящее время основной акцент в работе земельных инспекторов сделан не на обычные виды проверок, а на предупреждение нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ и профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Начальник отдела государственного земельного надзора областного Росреестра Татьяна Швейцер пояснила: «По телефону «горячей линии» у правообладателей земельных участков есть возможность получить ответы на вопросы о том, по каким критериям участки относят к той или иной категории риска, об особенностях проведения проверок федерального государственного земельного контроля (надзора) в отношении участков, а также возможно ли изменить присвоенную категорию риска.

Земельные инспекторы также расскажут, что делать, если вы получили уведомление о профилактическом визите или предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства, могут ли быть приняты меры к контролируемым лицам по итогам проведения профилактического визита».

Телефон «горячей линии» 8 (8152) 56-70-01 (добавочные 3060, 3061, 3062, 3066, 3068).