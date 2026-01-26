Земельные участки для стройки и туризма можно выбрать онлайн

На геоинформационном портале «Национальная система пространственных данных» функционируют сервисы «Земля для стройки» и «Земля для туризма», которые позволяют в режиме онлайн выбрать и оценить пригодные земли для строительства жилья и размещения на них туристических объектов.

«Сервисы отображают информацию об имеющихся свободных земельных участках и территориях, общедоступные сведения о них, о потенциале использования, наличии инженерных сетей и обеспечивают взаимодействие заинтересованных лиц с уполномоченными органами власти. По данным на начало 2026 года оперативным штабом выявлено 112 земельных участков и территорий общей площадью 211 га, пригодных для строительства жилья, и 17 участков и территорий общей площадью 948 га под возможность развития туристской инфраструктуры», – отметила руководитель Управления Росреестра Мурманской области Анна Бойко.

Чтобы воспользоваться сервисами «Земля для стройки» и «Земля для туризма» необходимо:

· Зайти на сайт ФГИС ЕЦП НСПД,

· Авторизоваться через аккаунт портала «Госуслуги»,

· На главном экране в разделе «Сервисы» выбрать строку «Земля для стройки» или «Земля для туризма»,

· В правом верхнем углу выбрать «Показать на карте»,

· В открывшимся окне отобразится карта со свободными земельными участками и территориями,

· В сервисе «Земля для стройки» земельные участки и территории отобразятся синим цветом, а в сервисе «Земля для туризма» - зелёным,

· После выбора земельного участка с помощью сервиса можно направить онлайн обращение в уполномоченный орган Мурманской области о своей заинтересованности использовать выбранную территорию или земельный участок, нажав на кнопку «Выбрать услугу» в информационном окне объекта, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.