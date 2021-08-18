«Земля для стройки» - в Заполярье запущен новый электронный онлайн-сервис

С 12 августа текущего года земельные участки, предназначенные для жилищного строительства в Мурманской области, отражаются на публичной кадастровой карте. На сегодняшний день сервис «Земля для стройки» содержит информацию о 34 перспективных земельных участках в 11 населенных пунктах региона (Мурманск, Полярные Зори, Мончегорск, Оленегорск, Заполярный, Зеленоборский, Умба и Кольский район).

Воспользоваться сервисом может любое заинтересованное лицо, выбрав в режиме онлайн понравившийся участок. Для этого на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/site/) в разделе «Публичная кадастровая карта» необходимо выбрать «Жилищное строительство», ввести в поисковую строку комбинацию знаков: номер региона, двоеточие, звездочка (51:*) и начать поиск. Система отобразит имеющиеся в Мурманской области свободные земельные участки, предназначенные для строительства жилья, а также адрес объекта, площадь, категорию земель.

После выбора участка заинтересованному лицу в информационном окне необходимо нажать на ссылку «Подать обращение», заполнить специальную форму в появившемся окне и отправить. Далее информация через сервис поступит в Министерство строительства Мурманской области, а заявителю придет извещение о порядке предоставления земельного участка.

«Сервис «Земля для стройки» позволяет быстро и просто осуществить поиск земельного участка для жилищного строительства, а также онлайн подать заявление о его предоставлении. Это удобно как для инвесторов и застройщиков, так и для граждан», - прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, запуск данного сервиса позволит повысить эффективность управления землей и увеличить инвестиционную привлекательность региона.