«Земля талантов» - поддержим участников финала VII Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества

Завтра, 17 декабря, состоится открытие финала VII Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов». В этом году он был посвящён 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В отборочных этапах, которые проходили в режиме онлайн, приняли участие свыше 2,5 тысячи конкурсантов практически из всех регионов страны.

В конкурсе проигравших нет, все его талантливые участники — уже победители. Финалистам нужна поддержка и сейчас. Для них важно, чтобы их увидели, оценили, похвалили. Будут этому рады и родители юных артистов, тем более, что технически это теперь даже проще, чем раньше.

17 декабря в 15.00 по московскому времени начнётся прямая трансляция финала конкурса. А 20 декабря в 12.00 состоится гала-концерт, который также будет транслироваться в прямом эфире. Успех этого важного проекта сейчас во многом будет зависеть от активности аудитории, которая будет следить за открытием и гала-концертом финала в прямом эфире.

Финал и гала-концерт будут интересны участникам конкурса, их родным, друзьям и знакомым. Главное — не забыть вовремя включить трансляцию и заранее успеть рассказать о ней. Технически всё довольно просто: нужно подписаться на youtube-канал конкурса «Земля талантов» и проявить активность в чате и комментариях прямых трансляций.