Землю «НОВАТЭКу»!

Спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой принял участие во встрече представителей компании «НОВАТЭК-Мурманск» с руководством ЗАТО Видяево, во время которой были подписаны акты приёма-передачи земельного участка под строительство Морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа.

Местом размещения Комплекса выбрана губа Ура Баренцева моря. Прозвучало, что объект будет возведён с целью оптимизации транспортных затрат компании.

Морской перегрузочный комплекс предназначен для приёма сжиженного природного газа с судов-газовозов ледового класса и его кратковременного хранения. По планам объект будет введён в работу в 2023 году.