«Земские врачи» в Мурманской области могут получить два миллиона рублей

Региональным правительством утверждены правила предоставления денежных выплат врачам и среднему медицинскому персоналу по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Наш регион один из немногих, в котором размер данных выплат в два раза выше, чем в субъектах с благоприятными климатическими условиями.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, до двух млн рублей могут получить врачи и до одного млн рублей – средний медицинский персонал, приехавшие для работы в сельскую местность и малые города Мурманской области. Такая мера поддержки позволит привлечь в 2021 году в медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения региона, от 12 до 24 врачей в зависимости от размера выплаты.