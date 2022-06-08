Зенитчики Северного флота проведут стрельбы из ПЗРК

На Северном флоте начался двухдневный учебный сбор с расчётами переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Мероприятие проходит на базе отдельной бригады морской пехоты Северного флота. В нём принимают участие около 200 военнослужащих объединений, соединений, кораблей и воинских частей флота, на штатном вооружении которых стоят ПЗРК.

В ходе учебного сбора военнослужащие изучат устройство и тактико-технические характеристики ПЗРК «Игла», а также правила его применения. Стрелки-зенитчики отработают действия при поиске скоростных воздушных целей визуально и с помощью технических средств, пройдут проверку знаний по ракетно-стрелковой подготовке и мерам безопасности при стрельбе.

Сегодня на полигоне соединения морской пехоты Северного флота состоятся боевые стрельбы расчётов ПЗРК по воздушным целям - осветительным минам.

Как сообщает пресс-служба СФ, особое внимание при проведении учебного сбора с выполнением боевых стрельб уделено неукоснительному соблюдению требований техники безопасности всеми категориями обучаемых военнослужащих.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12424594@egNews