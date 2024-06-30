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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.24 14:00

Жаркий июль, или На какие товары и услуги вырастут цены в середине лета

С июля вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь, подорожает ряд госпошлин, а кредиты станут менее доступными. Кроме того, тарифы на услуги ЖКХ, которые не меняли с декабря 2022 года, увеличатся в среднем на 10 процентов. «Парламентская газета» выяснила, на сколько и для кого вырастут повседневные траты.

Коммунальные услуги

Тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля вырастут впервые с 2022 года. Стоимость электроэнергии, водоснабжения и газа увеличится на 4-15 процентов в зависимости от региона. Самая большая индексация в 15 процентов произойдет в Забайкалье, минимальная — в Хакасии, там прирост составит 4 процента. В Магадане и на Чукотке, например, тарифы вырастут на 4,9 процента, на Сахалине — на 6,2, в Москве — на 11, а в Санкт-Петербурге — на 9,8 процента.

При этом с 1 июля отдельные категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают отдельные банки. В перечень, который подготовило правительство России, вошли многодетные, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Крепкий алкоголь

Рост цен с 1 июля коснётся и крепкого алкоголя. Минфин ранее опубликовал приказ, согласно которому отпускная цена за пол-литра водки у заводов-производителей будет повышена с 229 до 246 рублей, оптовая цена — с 238 до 256 рублей, розничная — с 281 до 299 рублей. Отпускная цена на коньяк у производителей будет увеличена с 397 до 427 рублей за пол-литра, оптовая — с 419 до 450 рублей, розничная — с 517 до 556 рублей. Отпускная цена на бренди у заводов-производителей вырастет с 289 до 311 рублей, оптовая — с 304 до 327 рублей, розничная — с 375 до 403 рублей.

Минфин пояснил, что увеличение в этом году минимальных цен на коньяк, бреди, водку и ликероводочные изделия связано не только с инфляцией, но и с повышением акциза и ростом затрат на производство алкогольной продукции. Также негативное влияние на отрасль оказал рост курса доллара к рублю и удорожание логистики.

Минфин ежегодно рассчитывает минимальные цены на крепкий алкоголь с учетом себестоимости производства продукции, рентабельности, минимальных оптовых и розничных надбавок, а также налогов. За занижение стоимости спиртного магазинам грозят крупные штрафы, вплоть до аннулирования лицензии.

Госпошлины

За выдачу взрослому человеку загранпаспорта нового поколения, с электронным носителем информации с 1 июля нужно будет заплатить шесть тысяч рублей вместо пяти. Для ребёнка до 14 лет биометрический документ будет стоить на 500 рублей дороже — три тысячи рублей вместо двух с половиной.

Приглашение на въезд в Россию иностранца с июля обойдётся в 960 рублей вместо 800, а за разрешение на привлечение его к работе предстоит выложить 12 тысяч рублей вместо 10 тысяч. Самому иностранцу разрешение на работу будет стоить на 700 рублей дороже и составит 4200 рублей. Оформление вида на жительство подорожает на тысячу рублей, гражданства — на 700 рублей, продление визы — на 320 рублей.

Госпошлина за регистрацию по месту жительства увеличится с 350 до 420 рублей.

Ипотека

Купить жильё в ипотеку с 1 июля станет сложнее из-за закрытия субсидируемой государством программы массовых жилищных кредитов под 8 процентов годовых. Другие льготные программы тоже будут скорректированы. Возможность получить ипотеку с господдержкой остаётся у семей с детьми, IT-специалистов, жителей дальневосточных, северных и новых территорий.

При этом рыночные ставки по ипотеке в крупных банках начинаются сейчас от 17 процентов, полная же стоимость кредита со всеми страховками составляет 19-22 процента годовых.

Кроме того, с 1 июля Центробанк вводит повышенные надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Если заёмщик отдает на обслуживание кредитов и других обязательных платежей более половины своих доходов, для него будет действовать надбавка к риску, и он станет менее выгодным банку, так как на него придется закладывать больше ресурсов на случай невыплаты. Это значительно снизит шанс одобрения кредита для такого заёмщика.

«Парламентская газета».

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